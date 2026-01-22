22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için sevindiren gelişme yaşandı.

calendar 22 Ocak 2026 16:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi!
Süper Lig'de 26 Ocak Pazartesi akşamı Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç hazırlıklarına devam etti. 

Konuya ilişkin siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı."

NDIDI MÜJDESİ

Beşiktaş antrenmanında önemli bir detay da göze çarptı. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Wilfred Ndidi'nin, antrenmanda yer aldığı görüldü. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.