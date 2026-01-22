Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez NBA All-Star maçını kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya olabilir. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız, bu durumdan rahatsız olmadığını net bir şekilde ifade etti.LeBron James, son 21 sezondur All-Star hafta sonunu ajandasına yazdırmıştı. Ancak bu sezon ilk beş oyuncuları arasında yer alamadı. Konuyla ilgili olarak kendisine bu durumun umurunda olup olmadığı sorulduğunda, James oldukça sakin bir yanıt verdi:diyen James sözlerine şöyle devam etti:NBA All-Star ilk beş oyuncuları; taraftarlar, oyuncular ve medya oylarıyla belirlenirken, yedek oyuncular ligde görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirleniyor.Her ne kadar ilk beşe seçilememiş olsa da LeBron James, bu sezon yine üst düzey bir performans sergiliyor. 25 maçta maç başına 22.5 sayı, 6.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalayan James, yaşına rağmen takımını taşımaya devam ediyor.Aralık ayının sonlarında 41 yaşına giren LeBron, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda ise maç başına 25.0 sayı, 7.4 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları tutturdu.Bu sezon All-Star maçında yer alıp almayacağı henüz netleşmemiş olsa da LeBron James, 41 yaşında hâlâ Lakers'ı elit seviyede taşıyabildiğini ve NBA'in en üst düzey oyuncularından biri olmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.