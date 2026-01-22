22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

LeBron'dan All-Star ilk 5'ine seçilmemesine şaşırtıcı yanıt

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez NBA All-Star maçını kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya olabilir. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız, bu durumdan rahatsız olmadığını net bir şekilde ifade etti.

calendar 22 Ocak 2026 16:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'dan All-Star ilk 5'ine seçilmemesine şaşırtıcı yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez NBA All-Star maçını kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya olabilir. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız, bu durumdan rahatsız olmadığını net bir şekilde ifade etti.

LeBron James, son 21 sezondur All-Star hafta sonunu ajandasına yazdırmıştı. Ancak bu sezon ilk beş oyuncuları arasında yer alamadı. Konuyla ilgili olarak kendisine bu durumun umurunda olup olmadığı sorulduğunda, James oldukça sakin bir yanıt verdi:

"Hayır, hiç umurumda değil," diyen James sözlerine şöyle devam etti:
"Her zaman minnettarım. Kesinlikle minnettarım. Eğer oradaysam, tribünde olurum. Eğer orada değilsem, bu durumdan da en iyi şekilde faydalanacağımı biliyorum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Her iki durumda da benim için sorun yok."


NBA All-Star ilk beş oyuncuları; taraftarlar, oyuncular ve medya oylarıyla belirlenirken, yedek oyuncular ligde görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirleniyor.

Her ne kadar ilk beşe seçilememiş olsa da LeBron James, bu sezon yine üst düzey bir performans sergiliyor. 25 maçta maç başına 22.5 sayı, 6.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalayan James, yaşına rağmen takımını taşımaya devam ediyor.

Aralık ayının sonlarında 41 yaşına giren LeBron, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda ise maç başına 25.0 sayı, 7.4 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları tutturdu.

Bu sezon All-Star maçında yer alıp almayacağı henüz netleşmemiş olsa da LeBron James, 41 yaşında hâlâ Lakers'ı elit seviyede taşıyabildiğini ve NBA'in en üst düzey oyuncularından biri olmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.