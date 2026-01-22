Sadettin Saran: 'Yasa dışı bir işin içinde olmam'

DHA'nın servis ettiği habere göre; Sadettin Saran'ın, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, 'Kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruşmaya tutuksuz sanıklar Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Başkan Vekili Alan Kenan Saran, Genel Müdür ve Sorumlu Müdür Azade Zeynep Haksal ile futbol yayın organizasyonundan sorumlu Genel Müdür Emre Eren ve avukatları katıldı.Duruşmada aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirten Saran, savunmasında,dedi.Hakimin,sorusu üzerine Saran,ifadelerini kullandı.Alan Kenan Saran ise savunmasında aylık gelirinin 4 milyon TL olduğunu belirterek,dedi.Mahkeme ara kararında, bilirkişiye yayıncı kuruluşun aldığı görüntünün ham olup olmadığı, bu görüntüye müdahale edilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı ve farklı bir feed kullanma şansının olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi. (DHA)