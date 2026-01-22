22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Fenerbahçe'den anlamlı hamle: Tribünler kırmızı-beyaz

Fenerbahçe, Aston Villa maçı öncesi sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak tribünlerdeki tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bu akşam İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulüpten anlamlı bir adım geldi. 

Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki olarak, maçta tribünleri dolduracak on binlerce taraftara Türk bayrağı dağıtılacak.





TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

Bu akşam Chobani Stadyumu'nun tam kapasite dolması beklenirken, kulüp yönetimi tarafından her koltuğa Türk bayrağı bırakıldığı öğrenildi. Tribünlerde 50 binin üzerinde taraftarın Türk bayraklarıyla yer alması ve karşılaşmada güçlü bir görsel atmosfer oluşturulması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
