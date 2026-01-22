Fenerbahçe'den anlamlı hamle: Tribünler kırmızı-beyaz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bu akşam İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulüpten anlamlı bir adım geldi.
Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki olarak, maçta tribünleri dolduracak on binlerce taraftara Türk bayrağı dağıtılacak.
TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ OLACAK
Bu akşam Chobani Stadyumu'nun tam kapasite dolması beklenirken, kulüp yönetimi tarafından her koltuğa Türk bayrağı bırakıldığı öğrenildi. Tribünlerde 50 binin üzerinde taraftarın Türk bayraklarıyla yer alması ve karşılaşmada güçlü bir görsel atmosfer oluşturulması bekleniyor.