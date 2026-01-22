Boston Celtics, 5 Şubat'ta sona erecek NBA takas takvimi öncesinde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan takımlar arasında yer alabilir.Lig kaynaklarına göre Boston cephesi özellikle pota altı rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.olası bir takas parçası olarak öne çıkarken,ise Celtics'in radarındaki önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.Boston Celtics, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alırken ve Jayson Tatum sakatlıktan dönüşe yaklaşmışken, yönetimin takas piyasasında daha aktif olabileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz ay sabır mesajları veren takım başkanı Brad Stevens'ın, tablo değiştikçe kadroya takviye fikrine daha sıcak baktığı ifade ediliyor.NBA'in en güvenilir isimlerinden biri olan Zach Lowe, Boston çevresindeki havanın belirgin şekilde değiştiğini söyledi. Lowe, The Zach Lowe Show programında şu ifadeleri kullandı:Lowe'a göre Celtics'in yükseltme arayışında olduğu en net bölge ön alan. Boston şu ana kadar Neemias Queta ve Luka Garza gibi derinlik oyuncularına güvenmiş durumda. Ancak playoff yolculuğunda daha güvenilir ve tecrübeli bir uzun oyuncunun rotasyona eklenmesi, takımın seviyesini bir üst noktaya taşıyabilir.Olası bir takas senaryosundaönemli bir parça olarak öne çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Simons, 27.6 milyon dolarlık maaşıyla maaş eşleştirme açısından da dikkat çekiyor.Bu sezon Simons, maç başına 13.9 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40.0 isabet oranıyla oynuyor. Bu performans, skorer ve şut tehdidi arayan takımlar için onu cazip bir takas parçası haline getiriyor.Los Angeles Clippers muhabiri Tomer Azarly, Clippers'ın Simons ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığını belirtti. Bu durum, Boston için potansiyel bir eşleşmenin önünü açıyor. Zira Celtics, son haftalarda Clippers'ın uzun oyuncusu Ivica Zubac ile de sık sık anılmıştı.Boston adına önemli bir katkı sağlayabilecek bir isim olarak görülüyor. 2.13 boyundaki Hırvat pivot, bu sezon maç başına 14.8 sayı, 10.8 ribaund, 2.4 asist ve 0.9 blok ortalamalarıyla oynarken, pota altında güçlü bir savunma varlığı sunuyor.Mali açıdan bakıldığında, Simons ile Zubac merkezli bir takas Boston'ın maaş yapısını yeniden şekillendirmesine yardımcı olabilir. Zubac, 2025-26 sezonunda 18.1 milyon dolar kazanacak ve 2027-28 sezonu sonuna kadar yıllık ortalama 20 milyon dolarlık bir kontrata sahip.