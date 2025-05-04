Galatasaray maçı öncesi 4 isim kart sınırında!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray maçı öncesi 4 isim kart sınırında!
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04 Mayıs 2025 14:18
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.  Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

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