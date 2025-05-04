Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kariyer rekoru kırdığı Sivasspor maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sporx kreatif ekibinin, ünlü ressam Bob Ross konsepti ile hazırladığı Victor Osimhen görseli, Nijeryalı golcü tarafından büyük beğeni aldı.
Nijeryalı yıldız, bu yaratıcı çalışmayı Instagram hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Osimhen'in bu hareketi hem taraftarlardan hem sosyal medyadan büyük ilgi gördü.
Sporx kreatif ekibinin, ünlü ressam Bob Ross konsepti ile hazırladığı Victor Osimhen görseli, Nijeryalı golcü tarafından büyük beğeni aldı.
Nijeryalı yıldız, bu yaratıcı çalışmayı Instagram hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Osimhen'in bu hareketi hem taraftarlardan hem sosyal medyadan büyük ilgi gördü.