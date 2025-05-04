Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın yıldızlarından Victor Osimhen'den dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 00:50
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 00:54
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kariyer rekoru kırdığı Sivasspor maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sporx kreatif ekibinin, ünlü ressam Bob Ross konsepti ile hazırladığı Victor Osimhen görseli, Nijeryalı golcü tarafından büyük beğeni aldı.

Nijeryalı yıldız, bu yaratıcı çalışmayı Instagram hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Osimhen'in bu hareketi hem taraftarlardan hem sosyal medyadan büyük ilgi gördü.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.