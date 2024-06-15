Orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da listedeki bir isim daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Matteo Guendouzi'yi yeniden gündemine aldı.
TEMASA GEÇİLECEK
Bonservisi Lazio'da bulunan 25 yaşındaki Fransız orta saha için önümüzdeki günlerde kulübüyle temasa geçilecek. Cimbom transfer için önemli bir bütçe ayırdı.
SORUN YAŞADI
Geçen sezon Marsilya'dan kiralandığı Lazio'nun 13 milyon euro'ya bonservisini aldığı Guendouzi, kulüple yaşadığı sorunlardan sonra ayrılık kararı almıştı.
Lazio, Aston Villa'nın da talip olduğu Fransız orta saha için 30 milyon euro'luk etiket fiyatı belirledi. Fakat şu ana kadar İngiliz ekibi bu parayı vermeye yanaşmadı. 25 yaşındaki yıldızın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Matteo Guendouzi'yi yeniden gündemine aldı.
TEMASA GEÇİLECEK
Bonservisi Lazio'da bulunan 25 yaşındaki Fransız orta saha için önümüzdeki günlerde kulübüyle temasa geçilecek. Cimbom transfer için önemli bir bütçe ayırdı.
SORUN YAŞADI
Geçen sezon Marsilya'dan kiralandığı Lazio'nun 13 milyon euro'ya bonservisini aldığı Guendouzi, kulüple yaşadığı sorunlardan sonra ayrılık kararı almıştı.
Lazio, Aston Villa'nın da talip olduğu Fransız orta saha için 30 milyon euro'luk etiket fiyatı belirledi. Fakat şu ana kadar İngiliz ekibi bu parayı vermeye yanaşmadı. 25 yaşındaki yıldızın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.