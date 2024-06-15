Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 10:19

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? 2024

Milli bayramlar ve dini bayramlarda ücretsiz toplu taşıma uygulaması devam ediyor. Kurban Bayramı'nda şehir içi yolculuk yapacak olan vatandaşlar, hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu merak ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? 2024
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir süre kala toplu taşıma araçlarıyla ilgili açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararları kamuoyuyla duyurulmuştu.

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

KGM SORUMLULUĞUNDAKİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.


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