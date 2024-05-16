Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 18:10 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 18:10

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Süper Lig'in zirve mücadelesinde kritik önem taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Bu efsanevi karşılaşma, 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında tüm heyecanıyla izleyiciyle buluşacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Derbi Hakemliği Arda Kardeşler'e Emanet

Hakem camiasının saygın isimlerinden Arda Kardeşler, bu dev derbide düdük çalacak. Kendisine Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem görevinde ise Direnç Tonusluoğlu yer alacak.

İstatistikler, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan takımın zafere ulaşma şansının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Son 61 lig maçında ilk golü atan taraf sadece 5 kez mağlup olurken, Galatasaray 14 kez, Fenerbahçe ise 24 kez galibiyet elde etti.

Derbiden İlginç Notlar:

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

Son 61 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Galatasaray, ilk golü attığı 14 derbiden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise ilk golü attığı 24 derbiyi kazandı.
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