Southampton evinde kazandı finale yükseldi

Championship Play-Off yarı final rövanşında Southampton konuk ettiği West Bromwich'i 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.



Southampton'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Will Smallbone, 78 ve 86. dakikalarda Adam Armstrong, West Bromwich'in golünü 90+7. dakikada Cedric Kipre kaydetti.



West Bromwich'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 64 dakika sahada kaldı.



Southampton, Premier Lig'e yükselmek için finalde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.





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