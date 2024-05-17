Southampton evinde kazandı finale yükseldi

İngiltere Championship karşılaşmasında Southampton ağırladığı West Bromwich'i 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Southampton evinde kazandı finale yükseldi
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17 Mayıs 2024 23:56
Championship Play-Off yarı final rövanşında Southampton konuk ettiği West Bromwich'i 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Southampton'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Will Smallbone, 78 ve 86. dakikalarda Adam Armstrong, West Bromwich'in golünü 90+7. dakikada Cedric Kipre kaydetti.

West Bromwich'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 64 dakika sahada kaldı.

Southampton, Premier Lig'e yükselmek için finalde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

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