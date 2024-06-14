Barcelona yeni başantrenörünü açıkladı

Roger Grimau ile yollarını ayıran Barcelona, başantrenörlük görevine Joan Penarroya'yı getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona yeni başantrenörünü açıkladı
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14 Haziran 2024 17:03
EuroLeague'de Play-Off'larda elenen ve İspanya'da ise Real Madrid'e yarı finalde kaybeden Barcelona, Roger Grimau ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. YENİ BAŞANTRENÖR AÇIKLANDI

Barcelona resmi sitesinden yaptığı açıklamada Joan Penarroya'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 55 yaşındaki İspanyol başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak Baskonia'yı çalıştıran Joan Penarroya istenilen performansı veremediği için sadece 6 ay takımın başına kalabilmişti.

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