Galatasaray Elfsborg maçı özeti izle | Video

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında IF Elfsborg ile sahasında karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı takım 4-3 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Pettersson (k.k.), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti. IF Elfsborg'un golleri ise 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada penaltıdan Michael Baidoo ve 90+1. dakikada Larsson'dan geldi.Galatasaray 11 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk yarıyı 3 farklı önde kapadı. Sarı kırmızılı takım en son 2013 yılında bir Avrupa maçının ilk yarısını 3-0 öne kapatmıştı.Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve beraberlik gördü.1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 96 karşılaşmada 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye yükseltti. Elfsborg ise 3 paunda kaldı.Bir sonraki maçta Galatasaray, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Elfsborg ise Braga'yı konuk edecek.Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı."Kupa 2"de sezonun ilk 2 haftasını 4 puanla geçen sarı-kırmızılı takım, üçüncü hafta müsabakasında RAMS Park'ta Elfsborg'u ağırladı.Karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç korudu. Savunma üçlüsünde Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yaptığı sarı-kırmızılıların orta sahasında Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün ile Dries Mertens forma giydi."Cimbom" ileri uçta Mauro Icardi ve Victor Osimhen ikilisiyle gol aradı.Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.Galatasaray, karşılaşmanın 3. dakikasında gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşu Dries Mertens ön direğe ortaladı. Kale önünde Mauro Icardi'nin vuruşunu kaleci Pettersson güçlükle çeldi.Galatasaray maça baskılı başladı. Üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım, Icardi ile 10. dakikada etkili geldi. Gabriel Sara'nın soldan kullandığı köşe vuruşuna Icardi ön direkte vurdu. Kaleci Pettersson'un çıkardığı topu rakip savunma uzaklaştırdı.Galatasaray, Mauro Icardi'nin 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın başından beri rakibine baskı uygulayan sarı kırmızılı takım, aradığı golü Icardi ile buldu. Osimhen'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Mertens bekletmeden kaleye vurdu. Top direkten oyun alanına geldi. Dönen topu iyi takip eden Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, Pettersson'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Abdülkerim kafayla kaleye gönderdi. Direkten dönen top kaleci Pettersson'a çarpıp ağlarla buluştu.Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile farkı 3'e çıkardı. 2-0'dan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı kırmızılı takım, Barış Alper ile durumu 3-0 getirdi. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Barış, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.İlk yarıda rakip kaleye 16 şut gönderen Galatasaray, 7 isabette 3 gol bulmayı başardı. sarı kırmızılı takım, devreye 3-0 önde girdi.Galatasaray ikinci yarıya da çok etkili başladı. Mauro Icardi'nin derin pasında karşı karşıya kalan Victor Osimhen'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Elfsborg kalecisi Pettersson son anda kurtardı ve 4. gole izin vermedi.Hult'un kaydettiği golle Elfsborg, Galatasaray karşısında farkı 2'ye indirdi. Hızlı gelişen konuk ekibin atağında Hedlund'un arka direğe gönderdiği topu Hult boş pozisyonda ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.Elfsborg, Galatasaray ile oynadığı maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Elfsborg, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.Galatasaray, Yunus Akgün'ün harika golüyle farkı tekrar 2'ye çıkardı. Milli oyuncu, Osimhen ile yaptığı duvar pası sonrası topla birlikte son çizgiye indi. Rakiplerinden sıyrılıp önünü boşaltan Yunus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Son bölümde farkı azaltmak için yüklenen Elfsborg takımı, Larsson'un golüyle durumu 4-3 getirdi. Son bölümde Elfsborg yüklense de skor değişmedi.Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray, rakibini 4-3 mağlup ederek Avrupa'da bu sezon 2. galibiyetini aldı.2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pettersson, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.4. dakikada Ouma'nın ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Günay, soluna uzanarak topun sahibi oldu.10. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Icardi, ön direkte topa kafa vurdu. Kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı son anda çeldi.15. dakikada sağ kanattan Mertens'in ortaladığı topa Osimhen, arka direkte kafayla vurdu. Kaleci Pettersson'un çeldiği meşin yuvarlak, yükseklik kazanarak ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper'e geldi. Bu oyuncunun röveşatasında top yandan auta gitti.28. dakikada Galatasaray, golü buldu. Osimhen'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Mertens, ceza yayından şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.39. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Sara'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşunu yaptı. Yükselerek önce yan direğe sonra da kaleci Pettersson'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.44. dakikada Galatasaray, durumu 3-0 yaptı. Sara'nın uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-0.45. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasına giren Barış Alper'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.