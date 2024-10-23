Inter, Young Boys'u uzatmalarda yendi

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, deplasmanda Young Boys'u 1-0 mağlup etti.

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Inter, Young Boys'u uzatmalarda yendi
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23 Ekim 2024 23:45
Son güncelleme 23 Ekim 2024 23:59
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. Wankdorf Stadı'nda oynanan maçı Inter 1-0 kazandı. 

Inter'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMADI!

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Devler Ligi'nde henüz mağlup olmayan Inter, ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Young Boys ise 2 mağlubiyetin ardından ilk kez puan aldı.

Bir sonraki maçta Inter, Arsenal'i ağırlayacak. Young Boys ise Shakhtar ile karşılaşacak.

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