28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde geri sayım devam ederken bir yandan da 4 günlük tatil ihtimaliyle ilgili ayrıntıları merak edenler "29 Ekim resmi tatil mi?" ve "28 Ekim yarım gün mü?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 4 günlük tatil ihtimali de dahil merak edenler için Cumhuriyet Bayramı 2024 tarihiyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet Bayramı tatili ile ilgili merak edilen detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.