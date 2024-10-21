Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 16:10

28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi?

28 Ekim Pazartesi günü okul var mı, tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? Bu yıl yani 2024 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda plan yapacak çalışanlar öğrenciler ve veliler, tarihin yaklaşmasıyla birlikte başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tüm bunlarla birlikte bu yıl ki Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil ihtimali için ise gözler şimdiden Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi?
Abone Ol
Cumhuriyet Bayramı öncesinde geri sayım devam ederken bir yandan da 4 günlük tatil ihtimaliyle ilgili ayrıntıları merak edenler "29 Ekim resmi tatil mi?" ve "28 Ekim yarım gün mü?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 4 günlük tatil ihtimali de dahil merak edenler için Cumhuriyet Bayramı 2024 tarihiyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet Bayramı tatili ile ilgili merak edilen detaylar...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Arsenal-Shakhtar Donetsk Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Arsenal-Shakhtar Donetsk Maçı Canlı İzle Şifresiz
PSG-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG-PSV Eindhoven Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem PSG-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG-PSV Eindhoven Maçı Canlı İzle Şifresiz
Girona-Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Girona-Slovan Bratislava Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Girona-Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Girona-Slovan Bratislava Maçı Canlı İzle Şifresiz
Monaco-Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Monaco-Kızılyıldız Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Monaco-Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Monaco-Kızılyıldız Maçı Canlı İzle Şifresiz
Milan-Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Milan-Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Milan-Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Milan-Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz
Nuri Şahin'den Real Madrid maçı öncesi flaş karar! B. Dortmund Nuri Şahin'den Real Madrid maçı öncesi flaş karar!
Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama Fenerbahçe Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama
28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi? Gündem 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi?
Juventus hesabını Türkler hackledi, Arda Güler paylaşımı yapıldı! Juventus Juventus hesabını Türkler hackledi, Arda Güler paylaşımı yapıldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erik ten Hag'tan Mourinho açıklaması
2
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş gelişme
3
Volkan Demirel: "Fenerbahçeli mutsuz, umutsuz!"
4
Mourinho'dan Galatasaray'a dört gönderme
5
Ancelotti'den Arda Güler'e kötü haber
6
Corentin Tolisso: "Beşiktaş'ı bekliyoruz"
7
Samsun'da maç sonu tartışma: Mert Hakan ve Zeki Yavru

SON HABERLER

yukarı ok