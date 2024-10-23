Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 16:46

TUSAŞ nerede? Ankara'da TUSAŞ nerede, nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki en önemli kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Peki, TUSAŞ nerede? TUSAŞ nedir, açılımı nedir?

TUSAŞ nerede? Ankara'da TUSAŞ nerede, nedir?
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Türkiye'nin milli savunma ve havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir rol üstlenen TUSAŞ, birçok önemli projeye imza atmıştır. Peki, TUSAŞ nerede ve Ankara'da hangi bölgede bulunuyor?

TUSAŞ Nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayii alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1973 yılında kurulmuştur. Başlıca faaliyet alanları arasında uçak, helikopter, insansız hava araçları (İHA), uydu sistemleri ve havacılık alanında yerli ve milli projeler geliştirmek yer almaktadır. TUSAŞ, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık için çeşitli projeler yürütmekte olup, uluslararası alanda da güçlü bir konuma sahiptir.

TUSAŞ Nerede?

TUSAŞ'ın merkezi, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer almaktadır. Tesis, geniş bir alana yayılan modern bir havacılık ve uzay sanayii kompleksi olarak faaliyet göstermektedir. TUSAŞ tesisleri, hem üretim hem de geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü büyük bir teknoloji merkezi olarak bilinir. Bu tesislerde, Türkiye'nin milli savaş uçağı, insansız hava araçları ve çeşitli havacılık projeleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Ankara'da TUSAŞ Nerede?

TUSAŞ'ın merkezi, Ankara'nın şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramankazan ilçesinin Akıncı Mahallesi'nde yer alır. Şirketin tesisleri, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yakın bir konumda bulunmaktadır. Stratejik öneme sahip bu konum, TUSAŞ'ın projelerini yürütmesi için lojistik avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayii için kritik projelerin yürütüldüğü bir merkez olması nedeniyle oldukça güvenlikli ve teknolojik altyapıya sahip bir yerleşkedir.

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