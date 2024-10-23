Fenerbahçe'de sorunlar yumağı büyüyor. Süper Lig'de puan tablosunda hiç istemediği bir konumda olan sarı-lacivertlilerde birçok futbolcu da isyan noktasına gelmiş durumda.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci 10 gün önce yönetimle yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusunda yüzde 90 anlaşmıştı.
YEDEK KALMAYA İÇERLEDİ
Kısa sürede imzaların atılması beklenirken şok bir gelişme yaşandı.Yıldız futbolcunun Mourinho'nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrası yeni sözleşme için geri adım atabileceği öne sürülüyor.
Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Mourinho krizi
Fenerbahçe'de sıkıntılar büyüyor. İrfan Can Kahveci, yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaştığı iddialarına rağmen Mourinho'nun tutumundan dolayı geri adım atabilir.
23 Ekim 2024 12:01
Son güncelleme 23 Ekim 2024 12:09
Son güncelleme 23 Ekim 2024 12:09
Fenerbahçe'de sorunlar yumağı büyüyor. Süper Lig'de puan tablosunda hiç istemediği bir konumda olan sarı-lacivertlilerde birçok futbolcu da isyan noktasına gelmiş durumda.
Fenerbahçe
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