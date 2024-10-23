Dinamo Zagreb, 10 kişilik rakibini iki golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçta Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 49'da Sandro Kulenovic, 84'te Bruno Petkovic kaydetti.



Salzburg'da Schlager, 66. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb 4, Salzburg 0 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Zagreb, Bratistlava deplasmanına gidecek. Salzburg ise Feyenoord deplasmanına konuk olacak.

