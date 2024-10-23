Dinamo Zagreb, 10 kişilik rakibini iki golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçta Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 49'da Sandro Kulenovic, 84'te Bruno Petkovic kaydetti.
Salzburg'da Schlager, 66. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb 4, Salzburg 0 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Zagreb, Bratistlava deplasmanına gidecek. Salzburg ise Feyenoord deplasmanına konuk olacak.
Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 49'da Sandro Kulenovic, 84'te Bruno Petkovic kaydetti.
Salzburg'da Schlager, 66. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb 4, Salzburg 0 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Zagreb, Bratistlava deplasmanına gidecek. Salzburg ise Feyenoord deplasmanına konuk olacak.