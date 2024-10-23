Dinamo Zagreb, 10 kişilik rakibini iki golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, deplasmanda Salzburg'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dinamo Zagreb, 10 kişilik rakibini iki golle geçti
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23 Ekim 2024 23:51
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçta Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 49'da Sandro Kulenovic, 84'te Bruno Petkovic kaydetti.

Salzburg'da Schlager, 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb 4, Salzburg 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Zagreb, Bratistlava deplasmanına gidecek. Salzburg ise Feyenoord deplasmanına konuk olacak.
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