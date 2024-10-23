Mauro Icardi: "Umarım Beşiktaş'a gol atarım"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

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Mauro Icardi: 'Umarım Beşiktaş'a gol atarım'
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23 Ekim 2024 21:11
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş bir cevap verdi.

Yıldız isim, "Mauro, Beşiktaş'a gol atacak mısın?" sorusunu cevapladı.

Mauro Icardi, Beyaz TV muhabirinin sorduğu soruya "Umarım" cevabını verdi.

Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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