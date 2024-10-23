Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 14:15

29 Ekim 2024 Hastaneler Tatil mi, Açık mı, Kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kutlanan önemli bir bayramdır. 2024 yılında da bu özel gün, resmi tatil statüsünde yer aldığı için birçok kamu kurumu ve kuruluşu hizmet vermeyecek. Ancak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiği için vatandaşlar tarafından hastanelerin durumu merak ediliyor. Peki, 29 Ekim 2024'te hastaneler açık mı, kapalı mı?

29 Ekim 2024 Hastaneler Tatil mi, Açık mı, Kapalı mı?
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Devlet kurumlarında çalışanlar ve bu kurumlarda işi olanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı yerler 2024 şeklinde aramalarına başladı. Peki, 29 Ekim 2024'te hastaneler açık mı, kapalı mı?

29 Ekim'de Hastaneler Açık mı?

Cumhuriyet Bayramı, hastanelerde rutin poliklinik hizmetlerinin verilmediği bir gündür. Ancak acil servisler, yoğun bakım üniteleri, doğumhaneler ve bazı özel birimler 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam eder. Bu nedenle, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar acil durumlarda her zaman olduğu gibi hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilirler.

Poliklinikler Açık mı?

29 Ekim 2024 tarihinde devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri verilmez. Bu nedenle, randevu almayı planlayan vatandaşlar, bir sonraki iş gününde hizmet alabilirler. MHRS üzerinden randevu almaya çalışanlar, tatil günü için randevu bulamayacaklardır. Ancak, tatil sonrasındaki günler için randevu alınabilir.

Acil Servisler Açık mı?

Her resmi tatilde olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da acil servisler kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Acil sağlık hizmeti gerektiren durumlarda, vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurabilirler. Aynı şekilde, özel hastanelerde de acil servisler 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

29 Ekim'de Eczaneler Açık mı?

Hastanelerin yanı sıra, eczaneler de resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemine göre çalışmaktadır. 29 Ekim 2024 günü hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu öğrenmek için, yerel nöbetçi eczane listelerinden bilgi alabilirsiniz.
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