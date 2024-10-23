Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi futbolculardan Emirhan Topçu ile basın toplantısı düzenledi.
GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ
Giovanni van Bronckhorst: "İndiğimizde Türkiye'den kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle.. Tüm Türk halkıyla..."
Giovanni van Bronckhorst: "Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız."
KALECİLERİN DURUMU
Giovanni van Bronckhorst: "Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız."
Giovanni van Bronckhorst: "Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek."
GALATASARAY DERBİSİ
Giovanni van Bronckhorst: "Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız."
Giovanni van Bronckhorst: "Lyon ile oyuna bakış açımız benzer diyebiliriz. Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Lyon iç sahada, biz deplasmandayız. Daha önce böyle maçlar oynadık. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz."
Giovanni van Bronckhorst: "Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Ciro'yu benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Tolisso gibi Bayern Münih tecrübesi olan isimler var. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğunu maçtan sonra göreceğiz."
EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI
Emirhan Topçu: "Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz."
Emirhan Topçu: "Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum."
Emirhan Topçu: "Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz."
Emirhan Topçu: "Taraftarımız statta olamayacak ama bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Onlar için mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceğiz."
GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ
Giovanni van Bronckhorst: "İndiğimizde Türkiye'den kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle.. Tüm Türk halkıyla..."
Giovanni van Bronckhorst: "Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız."
KALECİLERİN DURUMU
Giovanni van Bronckhorst: "Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız."
Giovanni van Bronckhorst: "Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek."
GALATASARAY DERBİSİ
Giovanni van Bronckhorst: "Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız."
Giovanni van Bronckhorst: "Lyon ile oyuna bakış açımız benzer diyebiliriz. Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Lyon iç sahada, biz deplasmandayız. Daha önce böyle maçlar oynadık. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz."
Giovanni van Bronckhorst: "Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Ciro'yu benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Tolisso gibi Bayern Münih tecrübesi olan isimler var. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğunu maçtan sonra göreceğiz."
EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI
Emirhan Topçu: "Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz."
Emirhan Topçu: "Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum."
Emirhan Topçu: "Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz."
Emirhan Topçu: "Taraftarımız statta olamayacak ama bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Onlar için mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceğiz."