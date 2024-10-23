Galatasaray, sahasında bir ilk gerçekleştirdi!

Galatasaray, Elfsborg'u yenerek Avrupa kupalarında sahasında ilk kez bir İsveç takımını mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, sahasında bir ilk gerçekleştirdi!
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23 Ekim 2024 21:32
Galatasaray, tarihinde ilk kez sahasında bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuna başlayan ve ilk kez Elfsborg ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileriyle 8. randevusuna çıktı. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Galatasaray, Elfsborg'u yenerek galibiyet sayısını 2'ye çıkardı.

Elfsborg maçına kadar tek galibiyetini 1976'da deplamanda alan Galatasaray, iç sahada İsveç takımlarına karşı çıktığı 5. maçta (İkişer beraberlik ve yenilgi) ilk kez kazandı.

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