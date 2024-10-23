Leverkusen ile Brest yenişemedi!

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Brest 1-1 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leverkusen ile Brest yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 21:40
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Brest karşılaştı. Roudourou Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Leverkusen, 24. dakikada Florian Wirtz ile 1-0 öne geçti. Brest, 39. dakikada Pierre Melou ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Brest, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen de aynı puanı topladı.

Bir sonraki haftada Leverkusen, Liverpool deplasmanına gidecek. Brest ise Sparta Prag deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery