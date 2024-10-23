Dries Mertens'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Dries Mertens'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!
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23 Ekim 2024 20:26
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Belçikalı yıldız, Galatasaray'ın fazla gol yemesiyle ilgili, "Bu durumu iyi fark etmişsiniz. Niye bu kadar gol yediğimizi bilseydim çıkar nedenini söylerdim. Neden yediğimizi bilmiyorum." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor'un iyi kadrosu olduğunu belirten Dries Mertens, "Gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş, bu sene iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe ve Samsunspor da aynı şekilde. İyi bir performans sergilediler. Bizim yapmamız gereken şey daha iyisini yapmak. İki sene şampiyon olduk, bu sene 3. senem. 3. kez şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu ayrıca, "Bu sistem hocamızın aklında olan bir seçimdi. Bugün onu denemek istedi. Detaylarını hocaya sormak lazım ama biz gelecekte de buna adapte olacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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