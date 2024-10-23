Elfsborg, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Elfsborg, Galatasaray ile oynadığı maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.
Elfsborg, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.
Elfsborg, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.