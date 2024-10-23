Elfsborg, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Elfsborg, Galatasaray karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Baidoo, topu filelere gönderdi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Elfsborg, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 18:56
Elfsborg, Galatasaray ile oynadığı maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Elfsborg, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery