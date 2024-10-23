Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig;'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
25 EKİM CUMA
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 EKİM CUMARTESİ
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
27 EKİM PAZAR
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 EKİM PAZARTESİ
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
25 EKİM CUMA
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 EKİM CUMARTESİ
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
27 EKİM PAZAR
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 EKİM PAZARTESİ
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler