Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. .

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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23 Ekim 2024 12:40
Son güncelleme 23 Ekim 2024 13:24
Trendyol Süper Lig;'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

25 EKİM CUMA

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 EKİM CUMARTESİ

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 EKİM PAZAR

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 EKİM PAZARTESİ

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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