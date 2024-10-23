23 Ekim 2024 tarihinde Türkiye genelinde birçok kullanıcı, internet bağlantısının yavaşladığını veya kesintiler yaşadığını bildirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan şikayetler, internet altyapısında genel bir sorun olup olmadığını akıllara getirdi. Peki, internet neden yavaşladı? İnternet çöktü mü?



Kısıtlama mı Geldi? (23 Ekim 2024)



Şu ana kadar yetkili makamlar tarafından yeni bir kısıtlama kararı alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, çeşitli nedenlerle (örneğin sağlık, güvenlik veya olağanüstü durumlar) yerel veya genel kısıtlamalar getirilmesi her zaman mümkün olabilir. Bu tür gelişmeler, genellikle devletin ilgili birimleri tarafından duyurulmakta ve vatandaşlara bilgi verilmektedir.

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