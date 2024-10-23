Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı, neden yok?

Galatasaray-Elfsborg maçının muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak olan mücadelede Uruguaylı kale bekçisi Muslera yer almayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçının muhtemel ilk 11'leri



GALATASARAY-ELFSBORG MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!



Galatasaray-Elfsborg maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak olan maçta Muslera forma giyemeyecek. Uruguaylı kalecinin cezalı olması nedeniyle gözler Galatasaray-Elfsborg maç kadrosuna çevrildi.



Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.



Muslera cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemezken kale tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan İsmail Jakobs ve UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.





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