Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 17:28

Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı, neden yok?

Galatasaray-Elfsborg maç kadrosunda cezası sebebiyle Muslera yer almazken, Galatasaray-Elfsborg maçı muhtemel 11'lernde İcardi, Yunus Akgün, Osimhen ve Mertens gibi yıldızların yer alıp almadığına çevrildi. İşte Galatasaray-Elfsborg maç kadrosu

Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı, neden yok?
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Galatasaray-Elfsborg maçının muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak olan mücadelede Uruguaylı kale bekçisi Muslera yer almayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçının muhtemel ilk 11'leri

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray-Elfsborg maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak olan maçta Muslera forma giyemeyecek. Uruguaylı kalecinin cezalı olması nedeniyle gözler Galatasaray-Elfsborg maç kadrosuna çevrildi.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.

Muslera cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemezken kale tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan İsmail Jakobs ve UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.

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