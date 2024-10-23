Galatasaray'dan TFF'ye protesto! İşte yaşananlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi ve davetini geri çevirdi.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, salı günü öğlen saatlerinde TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.
'SEVK ETMEYİN' DENDİ, SEVK EDİLDİ
Öztürk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini, yaptığı paylaşımın sevki gerektirmediğini iletti.
Ancak, akşam saatlerinde Yunus Akgün PFDK'ye sevk edildi.
Bu gelişme üzerine Galatasaray, TFF'ye tepki gösterme kararı aldı.
HACIOSMANOĞLU'NUN DAVETİNE PROTESTO
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçı için İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile yenilecek yemeğe tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Galatasaray'a, hocası Okan Buruk'a, oyuncularına yönelik Hacıosmanoğlu'nun tavırları nedeniyle protesto etti ve bu yemeğe katılmadı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı mücadelede Ceferin ile birlikte tribünde olacağı da aktarıldı.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, salı günü öğlen saatlerinde TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.
'SEVK ETMEYİN' DENDİ, SEVK EDİLDİ
Öztürk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini, yaptığı paylaşımın sevki gerektirmediğini iletti.
Ancak, akşam saatlerinde Yunus Akgün PFDK'ye sevk edildi.
Bu gelişme üzerine Galatasaray, TFF'ye tepki gösterme kararı aldı.
HACIOSMANOĞLU'NUN DAVETİNE PROTESTO
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçı için İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile yenilecek yemeğe tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Galatasaray'a, hocası Okan Buruk'a, oyuncularına yönelik Hacıosmanoğlu'nun tavırları nedeniyle protesto etti ve bu yemeğe katılmadı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı mücadelede Ceferin ile birlikte tribünde olacağı da aktarıldı.