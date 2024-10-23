Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de Açık mı? 2024

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel günde, kamuya açık pek çok kurum ve kuruluş tatil yaparken, vatandaşlar da hem kutlamalar için hem de tatil planlarını organize etmek için bilgi arayışında bulunuyor. Özellikle kültürel etkinlikler ve araştırma yapmak isteyenler için, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 29 Ekim'de açık olup olmadığı merak edilen sorular arasında.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatillerde bile okuyuculara kapılarını açan Millet Kütüphanesi, ziyaretçilerine her gün 24 saat boyunca hizmet sunmaktadır.