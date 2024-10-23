Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 13:04

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de Açık mı? 2024

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil yapıyor. Kütüphaneler de vatandaşlar tarafından açık olup olmadığı merak edilen yerlerden oldu. Peki, Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? İşte detaylar...

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de Açık mı? 2024
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel günde, kamuya açık pek çok kurum ve kuruluş tatil yaparken, vatandaşlar da hem kutlamalar için hem de tatil planlarını organize etmek için bilgi arayışında bulunuyor. Özellikle kültürel etkinlikler ve araştırma yapmak isteyenler için, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 29 Ekim'de açık olup olmadığı merak edilen sorular arasında.

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de Açık Mı?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatillerde bile okuyuculara kapılarını açan Millet Kütüphanesi, ziyaretçilerine her gün 24 saat boyunca hizmet sunmaktadır.  
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