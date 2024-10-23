Çağdaş Atan: 'Final gibi bir maç oynayacağız'

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü, Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini bu nedenle 24 Ekim Perşembe günü final gibi bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.Çağdaş Atan, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ile katıldı.Atan basın toplantısına ilk olarak,ifadeleriyle başladı.Celje'nin topa sahip olmaktan hoşlanan bir takım olduğunu belirten Çağdaş Atan,şeklinde konuştu.Atan, 24 Ekim Perşembe günü kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu,şeklinde yanıtladı.Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ise karşılaşma hakkında, şu değrlendirmeyi yaptı: