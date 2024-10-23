Suphi Doğancı: 'İyi mücadele etmemize rağmen puan alamadık'

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'ya 3-1 yenilen Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, "İyi mücadele etmemize rağmen yine puan alamadık." dedi.



Doğancı, yaptığı açıklamada, ligin 3. haftasındaki VakıfBank maçında kötü bir oyun sergilediklerini belirtti. Takımın da bu durumun fakında olduğunu bildiren Doğancı, şunları kaydetti:



"O nedenle Kuzeyboru karşısında iyi bir voleybol izletmek için herkes konsantre oldu. Maça güzel de başladık ama bazı aksayan bölümlerimiz var, çözüm bulmakta zorlandığımız bazı bölümler var. Aksayan bölümlerimize rağmen takım üzerine düşenin fazlasını yaparak bizi tekrar oyuna ortak etti. 4. seti almalıydık, bu kadar öndeyken kaybetmemeliydik. İyi mücadele etmemize rağmen yine puan alamadık. Mücadele etmeyi bırakmıyoruz, önümüze bakıyoruz."



Ligde 4. hafta maçlarının ardından Zerenspor ve Sarıyer Belediyespor gibi henüz galibiyet alamayan Aras Kargo, 5. haftada 26 Ekim Cumartesi günü Zerenspor'u konuk edecek.



