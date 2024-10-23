Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.
Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.
Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.