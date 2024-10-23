Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev

Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile teknik sorumlu olarak anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
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23 Ekim 2024 19:38
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.

Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.

 
 
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