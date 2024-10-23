YouTube kapandı mı, neden açılmıyor? YouTube kapatıldı mı, yasaklandı mı?

YouTube kapandı mı, neden açılmıyor? YouTube kapatıldı mı? sorusu merak ediliyor. İnternet genelinde yaşanan yavaşlama sorunu meydana gelirken YouTube'da da erişim sorunu olduğu görüldü. YouTube çöktü mü sorusu da bu bağlamda, mobil ve masaüstü uygulama erişimde sorun yaşayan kullanıcılar tarafından gündeme geldi. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.



YOUTUBE KAPANDI MI, KAPATILDI MI?



YouTube erişiminde zaman zaman bağlantı kaynaklı sorunlar oluşabiliyor. 23 Ekim tarihinde internet genelinde yavaşlama olduğu görüldü. YouTube uygulamasında da bu nedenle erişim sorunu yaşandığı ön görülüyor.



Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



YOUTUBE ÇÖKME RAPORLARI



Diğer taraftan kullanıcılar, erişim sorunukarşısında ağ bağlantılarını kontrol edebilir. Masaüstünde sorunu için de farklı tarayıcı ile giriş yapılabilir. Ayrıca mobil uygulama kullanıcıları, uygulamanın güncel olup olmadığını mobil marketlerden kontrol edebilirler.



YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.

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