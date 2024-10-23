Davinson Sanchez'den Beşiktaş için açıklama

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Elfsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'den Beşiktaş için açıklama
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23 Ekim 2024 20:04
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Elfsborg maçının ardından konuştu.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Davinson Sanchez, ligde Beşiktaş derbisi ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Tottenham müsabakası için, "Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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