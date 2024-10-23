İnstagram kapandı mı, kapatıldı mı? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram kapatıldı mı, çöktü mü, dondu mu? Instagram 24 saatlik hata / arıza tespit raporu yayınlandı. Yaşanan aksamalarla birlikte Instagram'a erişim engeli getirilip getirilmediği merak edilip araştırılıyor. Peki, Instagram çöktü mü, dondu mu? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte 23 Ekim 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...



INSTAGRAM KAPATILDI MI, ENGELLENDİ Mİ, ÇÖKTÜ MÜ?



Instagram'la ilgili resmi bir kapatma ya da engel kararı bulunmamakla birlikte Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrasında saat 17.30'dan itibaren sitede akış yenileme ve güncelleme yapılamıyor.



YOUTUBE KAPANDI MI, KAPATILDI MI?



YouTube erişiminde zaman zaman bağlantı kaynaklı sorunlar oluşabiliyor. 23 Ekim tarihinde internet genelinde yavaşlama olduğu görüldü. YouTube uygulamasında da bu nedenle erişim sorunu yaşandığı ön görülüyor.



Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



YOUTUBE ÇÖKME RAPORLARI



Diğer taraftan kullanıcılar, erişim sorunukarşısında ağ bağlantılarını kontrol edebilir. Masaüstünde sorunu için de farklı tarayıcı ile giriş yapılabilir. Ayrıca mobil uygulama kullanıcıları, uygulamanın güncel olup olmadığını mobil marketlerden kontrol edebilirler.



YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.



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