Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 18:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 18:26

İnstagram kapandı mı, kapatıldı mı? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

İnstagram kapandı mı, kapatıldı mı? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? soruları merak ediliyor. Bu akşam saat 17.30'dan sonra erişimde yaşanan sorunların ardından gözler başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Instagram kapandı mı, dondu mu, çöktü mü, ne sorun var? Merak edenler için güncel arıza raporunu haberimizde derledik. İşte Instagram 24 saatlik hata tespit raporu...

İnstagram kapandı mı, kapatıldı mı? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
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Instagram kapatıldı mı, çöktü mü, dondu mu? Instagram 24 saatlik hata / arıza tespit raporu yayınlandı. Yaşanan aksamalarla birlikte Instagram'a erişim engeli getirilip getirilmediği merak edilip araştırılıyor. Peki, Instagram çöktü mü, dondu mu? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte 23 Ekim 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...

INSTAGRAM KAPATILDI MI, ENGELLENDİ Mİ, ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'la ilgili resmi bir kapatma ya da engel kararı bulunmamakla birlikte Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrasında saat 17.30'dan itibaren sitede akış yenileme ve güncelleme yapılamıyor.

YOUTUBE KAPANDI MI, KAPATILDI MI?

YouTube erişiminde zaman zaman bağlantı kaynaklı sorunlar oluşabiliyor. 23 Ekim tarihinde internet genelinde yavaşlama olduğu görüldü. YouTube uygulamasında da bu nedenle erişim sorunu yaşandığı ön görülüyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YOUTUBE ÇÖKME RAPORLARI

Diğer taraftan kullanıcılar, erişim sorunukarşısında ağ bağlantılarını kontrol edebilir. Masaüstünde sorunu için de farklı tarayıcı ile giriş yapılabilir. Ayrıca mobil uygulama kullanıcıları, uygulamanın güncel olup olmadığını mobil marketlerden kontrol edebilirler.

YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.
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