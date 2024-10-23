Gabriel Sara: "Büyük takım olduğumuzu gösterdik"

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Gabriel Sara: 'Büyük takım olduğumuzu gösterdik'
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23 Ekim 2024 19:40
Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Gabriel Sara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."

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