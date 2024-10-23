Hull City, maçın dengesini bozamadı

İngiltere Championship 11. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, evinde Burnley ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'ndaki maçta Hull City, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.



Hull City'nin tek golünü 45'te Xavier Simons kaydetti. Burnley'in tek golünü ise 77'de Zian Flemming attı.



Hull City'nin Trabzonspor'dan transferi Abdülkadir Ömür maça yedek başladı. 64. dakikada Gustado Puerta yerine oyuna dahl oldu.



Hull City bu maçın ardından ligde 13 puana yükseldi. Burnley, ise 22 puana yükseldi.



İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, Derby Country deplasmanına gidecek. Burnley, QPR'yi konuk edecek.