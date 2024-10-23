Said Benrahma: "Beşiktaş çok büyük bir takım"

Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Said Benrahma: 'Beşiktaş çok büyük bir takım'
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23 Ekim 2024 17:38
Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, yakaladıkları iyi form grafiğini Beşiktaş karşısında sürdürmek istediklerini aktardı.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak toparlandıklarını vurgulayan Benrahma, "Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunun altını çizen Said Benrahma, "Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci sırada. Çok büyük bir takım. İyi ve güzel maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Bu sezon 3 müsabakada forma giyemediğinin hatırlatılmasına ilişkin Cezayirli kanat oyuncusu, "Çalıştığım zaman karşılığını aldığımı düşünüyorum. Forma giyememek zor ama her zaman pozitif kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

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