Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat galip

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat galip
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23 Ekim 2024 23:14
BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 mağlup etti.
 Podgorica'da Moraca Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyot da etkili oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-45 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyodu 70-56, mücadeleyi de 92-75 kazandı.

İstanbul temslicisi, bu sonuçla organizasyondaki 5 maçında 4. galibiyetini elde etti.

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