Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Sırbistan'da düzenlenecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda Türkiye'yi milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz temsil edecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda Türkiye'yi milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz temsil edecek.