Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Sırbistan'da düzenlenecek. Organizasyona, milli sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz katılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
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23 Ekim 2024 16:23
Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Sırbistan'da düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz temsil edecek.

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