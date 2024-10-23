Atalanta - Celtic maçında gol yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, sahasında Celtic ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta - Celtic maçında gol yok!
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23 Ekim 2024 21:38
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atalanta, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi.

Bergamo'daki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Atalanta'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 78. dakikada oyuna dahil oldu.

İtalyan ekibi Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmedi.

Bu sonucun ardından Atalanta 5, Celtic 4 puana yükseldi.

Atalanta, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maç haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.

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