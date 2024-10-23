UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atalanta, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi.



Bergamo'daki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Atalanta'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 78. dakikada oyuna dahil oldu.



İtalyan ekibi Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmedi.



Bu sonucun ardından Atalanta 5, Celtic 4 puana yükseldi.



Atalanta, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maç haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.



