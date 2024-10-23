Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 13:46

29 Ekim'de Ek Ders ve Nöbet Ücreti Ödenir mi? 2024

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan önemli bir bayramdır. Öğretmenler ve kamu çalışanları bu özel günde tatil yaparken, merak edilen konulardan biri de 29 Ekim'de ek ders ve nöbet ücreti ödenip ödenmediğidir. Peki, 29 Ekim'de ek ders ve nöbet ücreti ödenir mi?

29 Ekim'de Ek Ders ve Nöbet Ücreti Ödenir mi? 2024
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Resmi tatillerde ek ders ücreti ödenmesiyle ilgili düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yönetmeliklere dayanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için okullarda ders yapılmamaktadır. Bu nedenle, öğretmenler bu gün için ek ders ücreti alamazlar. Yani, 29 Ekim'de ek ders ödemesi yapılmamaktadır. Ek dersler, öğretmenlerin ders verdiği günler için geçerli olduğundan, tatil günlerinde ek ders ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

29 Ekim'de Nöbet Ücreti Ödenir mi?

Nöbet ücreti de öğretmenlerin okulda fiziksel olarak nöbet tuttuğu günler için ödenir. 29 Ekim gibi resmi tatillerde okullar kapalı olduğu için nöbet tutulmaz ve dolayısıyla bu gün için nöbet ücreti de ödenmez. Nöbet görevi, öğretmenlerin okulda öğrenci güvenliğini ve düzenini sağlamak için fiziksel olarak bulunmasını gerektiren bir görevdir, dolayısıyla tatil günlerinde bu görev yerine getirilmediğinden nöbet ücreti ödemesi yapılmamaktadır.
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