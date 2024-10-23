Barcelona, Bayern Münih'i 4 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken maçında Barcelona, Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Bayern Münih'i 4 golle geçti!
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23 Ekim 2024 23:53
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, Bayern Münih'i ağırladı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Barcelona, 4-1'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski ve Raphinha attı. Hat-trick yapan Raphinha, 1, 45 ve 56. dakikalarda fileleri havalandırdı. 36. dakikada gol atan Robert Lewandowski ise eski takımı Bayern'e attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Bayern Münih'in tek golü 18. dakikada Harry Kane'den geldi. İngiliz yıldızın 10. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

DÖRDÜNCÜ OYUNCU OLDU

Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Daha önce aynı başarıyı Roy Makaay, Sergio Agüero ve Cristiano Ronaldo yaşamıştı.

Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi. Bayern Münih ise Devler Ligi'nde 3 puanda kaldı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Benfica'yı konuk edecek.

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