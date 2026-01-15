Ara transfer döneminde forvete de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Udinese'de forma giyen İngiliz santrfor Keinan Davis'i listesine ekledi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Çizme'de bulunan sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki forvet için nabız yokladı.
Aslan'ın, teknik direktör Kosta Runjaic'in vazgeçilmezleri arasına giren İngiliz yıldızın durumunu sorduğu belirtildi.
Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Davis, bu sezon 21 maçta 6 gol, 3 asist üretti.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Çizme'de bulunan sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki forvet için nabız yokladı.
Aslan'ın, teknik direktör Kosta Runjaic'in vazgeçilmezleri arasına giren İngiliz yıldızın durumunu sorduğu belirtildi.
Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Davis, bu sezon 21 maçta 6 gol, 3 asist üretti.