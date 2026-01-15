15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

G.Saray'ın İtalya seferinde forvet sürprizi

İtalya'da bulunan Galatasaraylı yöneticiler, Udinese'nin golcüsü Keinan Davis için de nabız yokladı.

15 Ocak 2026 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminde forvete de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Udinese'de forma giyen İngiliz santrfor Keinan Davis'i listesine ekledi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Çizme'de bulunan sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki forvet için nabız yokladı.

Aslan'ın, teknik direktör Kosta Runjaic'in vazgeçilmezleri arasına giren İngiliz yıldızın durumunu sorduğu belirtildi.

Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Davis, bu sezon 21 maçta 6 gol, 3 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
