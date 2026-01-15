Sacramento Kings, DeMar DeRozan'ın attığı 27 sayıyla NBA tarihinin kariyer sayı listesinde 22. sıraya yükseldiği maçta New York Knicks'i 112-101 mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Kings (11-30), üst üste üçüncü kez sahadan galip ayrıldı ve Knicks başantrenörü Mike Brown'ın Sacramento'ya dönüşünü tatsız bir şekilde noktalamış oldu. Brown, 2024-25 sezonunun başlarında sürpriz bir kararla görevden alınmasının ardından ilk kez Sacramento'da bir maça çıktı.
Knicks cephesinde Mikal Bridges 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, New York ekibi maçın büyük bölümünü yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson'dan yoksun oynadı. Brunson, karşılaşmanın başlarında sağ ayak bileğinden sakatlandı; beş dakikada dört sayı kaydettikten sonra sekerek parkeden ayrılmak zorunda kaldı.
NBA'de 17. sezonunu geçiren ve altı kez All-Star seçilen DeRozan, karşılaşmada 16'da 7 isabetle oynadı, bir üçlük kaydetti ve serbest atış çizgisinden 13 atışın 12'sini sayıya çevirdi. Bu performans, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyer toplamını 26.077 sayıya taşıdı. DeRozan böylece, 21 NBA sezonunda 26.071 sayı üreten Hall of Fame üyesi Kevin Garnett'ı geride bırakarak lig tarihinin en skorer 22. oyuncusu oldu.
Knicks'te OG Anunoby 15 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns da 13 sayıyla oynadı.
New York ekibi maç genelinde yüzde 39 saha içi isabet oranında kaldı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 41 denemede yalnızca 8 isabet buldu. Bu sonuç, Knicks'in 9 Mart 2023'ten bu yana Sacramento'daki ilk yenilgisi oldu.
Karşılaşma öncesinde, Kings'i yaklaşık iki buçuk sezon çalıştıran ve 2023 yılında NBA tarihinin en uzun playoff hasretlerinden birini sona erdiren Mike Brown, Golden 1 Center tribünlerinden yüksek alkış aldı.
Brown ile Kings sahibi Vivek Ranadive, Aralık 2024'te iki kez "NBA Yılın Koçu" ödülünü kazanan Brown'ı görevden alan isim olarak dikkat çekmişti. İkili maç öncesinde saha kenarında bir araya gelerek sarıldı.
Kings'te Zach LaVine 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Sacramento bu sonuçla birlikte Rockets, Lakers ve Knicks karşısında üst üste galibiyetler almış oldu. Eski Knicks forveti Precious Achiuwa, 20 sayı ve 14 ribauntla etkili bir performans sergilerken, Russell Westbrook da 19 sayı ve 11 asistlik katkı verdi.
Gecenin diğer maç sonuçları ise şu şekilde:
Toronto Raptors 115–101 Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers 133–107 Philadelphia 76ers
Utah Jazz 126–128 Chicago Bulls
Brooklyn Nets 113–116 New Orleans Pelicans
Denver Nuggets 118–109 Dallas Mavericks
Washington Wizards 105–119 Los Angeles Clippers
Gecenin diğer maç sonuçları ise şu şekilde:
