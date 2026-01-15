Barış Alper olmasa sıkıntı!

Sezon başında Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik tekliflerle kafası karışan ve bir dönem kadro dışı kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın resmen kurtarıcısı oldu.
Türkiye Kupası'nda oynanan Fethiyespor maçını kulübeden gelip çözen isim olan 25 yaşındaki futbolcu; 1 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi.
Sezon ortasında 6 gol-8 asiste ulaşan Barış Alper, 14 gollük skor katkısıyla Galatasaray'da zirveye çıktı.
Milli futbolcuyu takım içinde 6 gol-7 asistle 13 kez tabelayı değiştiren Sane izliyor.
