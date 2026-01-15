15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Barış Alper olmasa sıkıntı!

Fethiyespor'a karşı 1 gol ve 1 asistle kurtarıcı olan Barış Alper Yılmaz, kurtarıcı oldu.

Sezon başında Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik tekliflerle kafası karışan ve bir dönem kadro dışı kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın resmen kurtarıcısı oldu.

Türkiye Kupası'nda oynanan Fethiyespor maçını kulübeden gelip çözen isim olan 25 yaşındaki futbolcu; 1 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi.

Sezon ortasında 6 gol-8 asiste ulaşan Barış Alper, 14 gollük skor katkısıyla Galatasaray'da zirveye çıktı.

Milli futbolcuyu takım içinde 6 gol-7 asistle 13 kez tabelayı değiştiren Sane izliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
