Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro

Galatasaray, orta saha transferi için yeniden Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na yöneldi. Sarı-kırmızılılar, milli yıldız için Inter'e 15 milyon euro'luk teklif sunacak.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro
Galatasaray, orta saha transferi için rotasını bir kez daha Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen milli yıldızı bu kez kadrosuna katmak istiyor.

15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın, 31 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.


A Spor'da yer alan habere göre, kısa sürede Inter ile masaya oturmak isteyen Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Inter, takımın önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor. Galatasaray ise yazın gerçekleştiremediği transferde bu kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 kez ağları havalandırdı ve 4 asist yaptı.

  • KL
