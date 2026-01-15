14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
2-4

Galatasaray'dan Juventus'un kaptanına kanca!

Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Juventus'un kaptanı Manuel Locatelli için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

calendar 15 Ocak 2026 08:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Transfer çalışmaları kapsamında İtalya'ya giden Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak Juventus'un takım kaptanı Manuel Locatelli gündeme geldi. Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Cimbom, 28 yaşındaki Locatelli için Juventus ile temasa geçti.

Değeri şu anda 25 milyon euro gösterilen Manuel Locatelli için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneği gündemde duruyor.


İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Çizme basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'da Locatelli'nin durumunun araştırıldığı ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı yazıldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan ve bin 903 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha, 6 ve 8 numara olarak forma giyiyor.

Locatelli, İtalya Milli Takımı'nda da şans buluyor. Locatelli'nin hem şampiyonluk hedefi hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle böyle bir transfer gelişmesine 'evet' diyebileceği belirtildi. Kısa sürede görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
