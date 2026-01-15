Galatasaray'dan Juventus'un kaptanına kanca!

Transfer çalışmaları kapsamında İtalya'ya giden Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Juventus'un takım kaptanı Manuel Locatelli gündeme geldi. Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Cimbom, 28 yaşındaki Locatelli için Juventus ile temasa geçti.
Değeri şu anda 25 milyon euro gösterilen Manuel Locatelli için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneği gündemde duruyor.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Çizme basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'da Locatelli'nin durumunun araştırıldığı ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı yazıldı.
Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan ve bin 903 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha, 6 ve 8 numara olarak forma giyiyor.
Locatelli, İtalya Milli Takımı'nda da şans buluyor. Locatelli'nin hem şampiyonluk hedefi hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle böyle bir transfer gelişmesine 'evet' diyebileceği belirtildi. Kısa sürede görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Juventus'un takım kaptanı Manuel Locatelli gündeme geldi. Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Cimbom, 28 yaşındaki Locatelli için Juventus ile temasa geçti.
Değeri şu anda 25 milyon euro gösterilen Manuel Locatelli için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneği gündemde duruyor.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Çizme basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'da Locatelli'nin durumunun araştırıldığı ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı yazıldı.
Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan ve bin 903 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha, 6 ve 8 numara olarak forma giyiyor.
Locatelli, İtalya Milli Takımı'nda da şans buluyor. Locatelli'nin hem şampiyonluk hedefi hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle böyle bir transfer gelişmesine 'evet' diyebileceği belirtildi. Kısa sürede görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkması bekleniyor.