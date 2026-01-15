15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Elmander: "Benim Galatasaray'ım daha iyi"

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander kendi döneminde oynayan kadronun, bugünkü kadrodan daha iyi olduğunu savundu.

calendar 15 Ocak 2026 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Elmander: 'Benim Galatasaray'ım daha iyi'
2011-2013 yıllarında Galatasaray forması giyen Johan Elmander, GS Youtube kanalına konuştu.

İşte Elmander'in sözleri

"Galatasaray'da oynarken sponsorum bana özel yapım bir krampon isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki ilk şartım; renklerinin sarı ve kırmızı olmasıydı. Ayrıca üzerine bir şey yazdırmak isteyip istemediğimi sordular. Ben de elbette "CimBom" dedim. Çünkü bu kelime, ve benim için çok sey ifade ediyor. Galatasaray müzesine bağışmak benim için çok şeyi ifade ediyor. Çünkü bunun kulüp tarihinin bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"BENİM DÖNEMİM DAHA İYİYDİ"

"Kendi döneminle bu sezonun Galatasaray kadrosunu karşılaştırmanı istesek neler söylersin?"

- Johan Elmander: "Buna cevap vermek zordur. Hangi kadronun en iyi olduğunu görmek için soyunma odasında olmanız ve her gün antrenmanları izlemeniz gerekir. Birini seçmem gerekirse, ben kendi oynadığım kadroyu seçerim.

Çünkü sahip olduğumuz oyuncular inanılmazdı. Takım da öyleydi... Herkes birbiriyle kenetlenmişti. Ama kıyaslamak istemem zor ama birini seçmem gerekirse tabii ki kendi kadromu seçerim."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
